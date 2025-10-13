Vorbereitungen für die B10-Sperrung: Verkehrsbehinderungen an der B10 und am Berliner Ring

An der B10 auf Höhe der Rommelkaserne ist für die zweite Monatshälfte mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Stadt Ulm erweitert dort ihr digitales Leitsystem für Park- und Verkehrsinfos um einen neuen Standort. Das neue LED-Display soll künftig wichtige Informationen zum Verkehr und zu Umleitungen anzeigen, insbesondere im Zuge der bevorstehenden B10-Sperrung.



Die Arbeiten finden von Mittwoch, 15. Oktober, bis voraussichtlich 31. Oktober entlang der B10 sowie am Geh- und Radweg am Stelzenäcker statt. Je nach Baufortschritt steht laut der Stadt werktags außerhalb der Stoßzeiten jeweils nur die linke Fahrspur stadteinwärts und stadtauswärts zur Verfügung.

Ebenfalls mit der bevorstehenden B10-Sperrung steht eine weitere aktuelle Baustelle in Verbindung: Die Einmündung der Albert-Einstein-Allee im Westen wird um eine Rechtseinbiegespur erweitert, um auf den Umleitungsverkehr während der Sperrung der B10 Richtung Süden vorbereitet zu sein, teilt die Stadt mit. Für die Arbeiten ist der rechte Fahrstreifen auf dem Berliner Ring bis voraussichtlich 7. November halbseitig gesperrt. Das Linksabbiegen in die Albert-Einstein-Allee ist während der Bauarbeiten nicht möglich. Eine ausgeschilderte Umleitung führt über die Wilhelm-Runge-Straße und Lise-Meitner-Straße. In der Albert-Einstein-Allee wird der Fahrstreifen zur K9915 eingeengt. Die Bushaltestelle „Lise-Meitner-Straße“ ist weiterhin in Betrieb.

Der Geh- und Radweg kann weiterhin genutzt werden, Fußgänger und Radler werden über die Querung am Kreisverkehr umgeleitet. (AZ)