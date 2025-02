Achtung Autofahrer: Verkehrsbehinderungen in der Zinglerstraße und Furttenbachstraße

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) starten ab Montag, 3. März, Arbeiten in der Zingler- und Furttenbachstraße. Sie dienen als Vorbereitung für eine ab Juni beginnende Kanalerneuerung der Entsorgungs-Betriebe Ulm (EBU). Die Arbeiten der SWU gliedern sich in drei Phasen und werden voraussichtlich bis Ende März andauern.

Es werden Gas-, Wasser- und Stromleitungen in der Zinglerstraße, auf Höhe der Furttenbachstraße, und in der Furttenbachstraße selbst erneuert und umgelegt. In dieser Zeit fallen unter anderem einzelne Fahrspuren weg – in Bauphase wird die Zinglerstraße einspurig –, Gehwege müssen temporär gesperrt werden, die Furttenbachstraße im Einmündungsbereich der Zinglerstraße wird zeitweise gesperrt, außerdem gibt es veränderte Abbiegemöglichkeiten im Kreuzungsbereich Zinglerstraße/Bismarckring, teilt die SWU mit. Alle Veränderungen der Verkehrsführung sowie mögliche Umleitungsstrecken werden vor Ort ausgeschildert.

Die geplanten Arbeiten seien essenziell für die langfristige Modernisierung der Versorgungsinfrastruktur. Während der Bauzeit ist mit Verkehrsbehinderungen und eingeschränkten Parkmöglichkeiten zu rechnen. (AZ)