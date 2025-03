Video zeigt Bauablauf: So erfolgen Abriss und Neubau der Adenauerbrücke

Viel wurde diskutiert, insbesondere über die Anzahl der Spuren oder die Bäume, die gefällt werden müssen. Auch die vorbereitenden Arbeiten laufen schon seit geraumer Zeit. Doch so richtig los geht es mit dem Neubau der Adenauerbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm erst jetzt. In zwei Wochen steht der offizielle „Spatenstich“ für das voraussichtlich 80 Millionen Euro teure Bauwerk an. Vorab und anhand eines Videos erklärt das verantwortliche Staatliche Bauamt Krumbach unserer Redaktion, wie der Abriss und anschließende Neubau konkret abläuft.

