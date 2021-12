Adventskalender 3

Besondere Krippenfiguren: Der Heiland aus dem Trullo

Plus Falsch oder richtig, das gibt es für einfallsreiche Krippenbauer nicht. Da hält auch mal ein italienischen Rundgebäude, ein Trullo, als Vorbild her.

Von Dagmar Hub

Die Vielfalt der Gebäude in Krippenlandschaften ist enorm: Krippenstall, Höhle, Ruine, alpenländisch verschneites Dorf, Lappenzelt, süditalienischer Trullo oder ein intaktes orientalisches Gebäude an der Stadtmauer Bethlehems. Moderne Krippenbauer haben die Weihnachtsgeschichte in den letzten Jahren auch schon unter einer Brücke dargestellt. Richtig oder falsch gibt es nicht. Krippen versetzen die Geburt Christi oft gerade in die eigene Heimat der Menschen, in die eigenen Lebenstraditionen oder Lebenssituation, ob in Nordfinnland oder in Indien - oder sie versuchen eine realistische Gestaltung im Nahen Osten.

