Adventskalender Nr. 4

vor 47 Min.

Krippenfiguren: Begegnung mit dem Königsstern

Plus Der Stern von Betlehem gehört für viele in den Weihnachtsbaum oder in die Krippe. Doch was hat es mit dem ursprünglichen Himmelsphänomen auf sich?

Von Dagmar Hub

„Stern über Bethlehem“ heißt ein viel gesungenes Weihnachtslied, das der aus Reutti stammende Komponist Alfred Hans Zoller 1964 beim Warten am Bahnübergang an der Reuttier Straße erdachte. Berühmtheit erlangte die Melodie noch einmal 2004, zwei Jahre vor dem Tod des Komponisten, über eine Cover-Version des Duos Groove Coverage mit dem Titel „She“, die praktisch täglich im Radio lief. Aber was hat es mit dem Stern auf sich, den viele über der Krippe in den Weihnachtsbaum hängen oder am Dachfirst des Krippenstalles befestigen – oft mit Schweif als Komet dargestellt?

