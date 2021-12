Adventskalender 6

vor 31 Min.

Besondere Krippenfiguren im Advent: Ein Elefant für den König

Plus Pferd, Kamel und Elefant – nicht jeder denkt bei diesen Tieren sofort, dass sie einen Platz in der Krippe haben könnten. Doch das gibt es, wie Teil 6 unseres Adventskalender zeigt.

Von Von Dagmar Hub

Pferd, Kamel und Elefant – nicht jeder denkt bei diesen Tieren sofort, dass sie einen Platz in der Krippe haben könnten. Das mag auch daran liegen, dass die Tiere aufgrund ihrer schieren Größe aufwendig und damit teuer herzustellen sind. Dennoch: Es gibt Krippenlandschaften in Kirchen, aber auch private, die über geschnitzte oder aus Ton geschaffene Tiere dieser Arten verfügen. Ihren Einsatz haben sie als Reittiere der Heiligen Drei Könige. Man findet sie aber auch in der Üppigkeit spätgotischer Gemälde und auf Fresken in Kirchen – wobei die Künstler oft Schwierigkeiten hatten mit der Darstellung der ihnen unbekannten Elefanten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .