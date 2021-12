Adventskalender 7

vor 33 Min.

Besondere Krippenfiguren: Der Mönch mit Wurstkette, Schinken und Käse

Ein properer Franziskaner steht hier mitten in der Krippenlandschaft. Darin steckt Kritik am Klerus.

Plus Warum steht ein christlicher Mönch in einer Krippe - das Jesuskind ist doch gerade erst geboren? Und warum trägt er einen Schinken mit sich?

Von Dagmar Hub

Nein, christliche Mönche gab es logischerweise in der Zeit von Christi Geburt nicht. Die frühesten Klöster entstanden wohl im vierten, fünften Jahrhundert. Trotzdem finden sich gerade in neapolitanischen Krippen, die voll praller Lebendigkeit sind, Mönche - und auch in anderen Krippenlandschaften tauchen sie bisweilen auf, selten als frommer, asketischer Mönch mit Kreuz und Bibel in der Hand und damit an Franz von Assisi als "Erfinder" der Krippe erinnernd. Häufiger sind Darstellungen wie diese eines kugelrunden Franziskanermönches, der in einer Krippe aus der Barockzeit mit einem Schinken über der Schulter, einer Wurstkette über dem rechten Arm und einem Käse in der linken Hand pausbäckig himmelwärts lächelt.

