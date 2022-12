Adventskalender: Adventsfenster, eine ziemlich neue Tradition

Adventsfenster oder lebendige Adventskalender sind eine recht neue Tradition. Wer auf die Idee gekommen ist.

Manchmal entstehen auch in der Gegenwart Traditionen, und am Anfang steht eine Idee. Die zum quasi lebendigen Adventskalender soll ursprünglich jemand in Gindorf in Rheinland-Pfalz gehabt haben: 24 Familien oder Institutionen beteiligen sich an einer Aktion, bei der jeden Abend ein Fenster eines Hauses beleuchtet wird und eine weihnachtliche Dekoration erscheint. Kein Chichi, sondern mit Liebe gemachte weihnachtliche Szenen. Meist geschieht das um 18 Uhr, und es ist eine gemeinschaftsfördernde Aktion. Freunde, Nachbarn, Neugierige versammeln sich, und oft gibt es nicht nur Lieder oder eine Weihnachtsgeschichte dazu, sondern auch etwas Warmes zu trinken.

Der Weihnachtsfrieden zwischen den Schützengräben des Ersten Weltkriegs

In unserer Region gibt es diese junge Tradition besonders in Finningen, wo sogar eine eigene Weihnachtsgeschichte fortgeschrieben wurde, aber auch viele andere Orte pflegen diesen Brauch bereits. Ein lebendiges Adventsfenster hat seit einiger Zeit auch das Theater Ulm, allerdings nur an Sonntagen: Am kommenden vierten Adventssonntag um 17.30 Uhr öffnet sich das letzte Adventsfenster an der Theaterfront, und ein Mitglied des Ensembles trägt dort Weihnachtliches vor.

Am zweiten Adventssonntag erinnerte Rasmus Friedrich im Fenster an den ersten Heiligabend des Ersten Weltkrieges, als britische und deutsche Soldaten an der Westfront unautorisiert einen Weihnachtsfrieden einlegten, Geschenke austauschten, Fußball spielten und miteinander sprachen, soweit das möglich war. Leider war danach wieder Krieg, und ähnliche Versuche im Folgejahr wurden von den Befehlshabern nicht mehr geduldet.