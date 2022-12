Adventskalender: Das eigene Häuschen aus Licht

Viele Familien stellen gern Lichterhäuschen auf. Wie die Tradition entstand, ist unklar.

Ob selbst gebastelt aus Milchkartons, ob aus Ton oder Modelliermasse geformt oder gekauft: Viele Familien stellen gern Lichterhäuschen auf, und der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, wenn es um das "eigene" stimmungsvolle Lichterhäuschen geht. Das schönste Licht geben sie mit Teelichtern, doch auch mit elektrischer Beleuchtung können Lichterhäuschen den Advent romantisch anmuten lassen. Wie die Lichterhäuschen-Tradition entstand, ist unklar. Wahrscheinlich kommen die von innen heraus beleuchteten Gebäudeminiaturen aus dem Erzgebirge und wurden erstmals um 1900 hergestellt. Inzwischen ist das Angebot sowohl an Bastelvorlagen als auch an käuflichen Lichterhäuschen riesig.

Das Schiefe Haus als Lichterhäuschen

Es gibt sogar ein ganz und gar ulmisches Lichterhäuschen: Die fränkische Firma Leyk brachte im Jahr 2000 das Schiefe Haus aus dem Fischerviertel als Lichterhaus auf den Markt. Das Dach gibt es meist in gedeckten Farben - dunkelgrün, dunkelblau oder braun. In den USA wird es besonders gern mit rosa Dach gekauft – und so leuchtet im Advent und zu Weihnachten stimmungsvolles Licht aus einem Ulmer schiefen Haus sogar in Amerika.