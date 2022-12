Adventskalender: Das Friedenslicht von Bethlehem

Seit 1993 brennt das Licht auch bei uns in Deutschland. Es ist ein Zeichen der Freundschaft und der Verständigung der Völker.

Es ist ein ganz kleines Zeichen der Hoffnung. Aber es ist eben eines der Hoffnung: In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es in Österreich eine Initiative des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. „Licht ins Dunkel“ hieß sie. Sie führte dazu, dass seit dem Jahr 1986 ein Kind aus Österreich in Bethlehem in der Geburtsgrotte Christi ein Friedenslicht entzünden darf. Danach reist das Licht mit dem Flugzeug (übrigens in einer explosionssicheren Lampe) nach Österreich, wo es in Wien jedes Jahr am Samstag vor dem dritten Advent an internationale Pfadfinderorganisationen übergeben wird, die das Licht in Europa verbreiten und in Länder auf anderen Kontinenten tragen – als ein Zeichen der Freundschaft und der Verständigung der Völker.

Das Friedenslicht gibt es nun auch in Deutschland

Seit dem Jahr 1993 gibt es das Friedenslicht von Bethlehem auch in Deutschland. Seitdem fährt jährlich eine Delegation engagierter Menschen nach Wien, um es abzuholen. In diesem Jahr steht die Friedenslichtaktion unter dem Motto „Frieden beginnt mir dir“. Sie beginnt am 11. Dezember. Auch der BMPPD, der Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist neben einer ganzen Reihe anderer Pfadfinderorganisationen beteiligt – als Botschafter des Friedens. Bundesweit soll das Friedenslicht gerade auch in diesem Jahr bis Weihnachten allen Menschen guten Willens leuchten.