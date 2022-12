Adventskalender: Das Glitzern der Christbaumkugel

Das Jahr 2022 war ein reichlich düsteres. Deshalb soll unser Adventskalender heuer etwas Licht bringen.

Die Christbaumkugel selbst leuchtet nicht. Trotzdem: Im Licht von Kerzen oder von LED-Lämpchen kann eine Glaskugel schimmern und glitzern, als käme das Licht aus ihr selbst heraus. Die Kugeln lassen den Baum auf jene magische Weise erstrahlen, die für fast alle mit Weihnachten verbunden ist.

Seit wann es Christbaumkugeln gibt? Ganz genau belegt ist das nicht. Vorläufer der Christbaumkugeln waren Nüsse und Äpfel, gewickelt in Silberpapier oder Rauschgold – hauchdünne Messingfolien, die wie Gold wirken sollten. Ob die Erzählung aus dem Jahr 1847 wahr ist, dass diese Materialien einem Glasbläser in Lauscha zu teuer waren und er deshalb Salbenfläschchen aufblies, ist unbekannt. Erhalten ist jedenfalls ein schriftlicher Auftrag aus dem Jahr 1848 für 72 Christbaumkugeln verschiedener Größen aus geblasenem Glas: Spätestens zu jener Zeit gab es die Kugeln schon, die gerne noch mit Glitzerpartikeln dekoriert wurden oder später Formen bekamen, die die Oberfläche vergrößerten. Mehr Glanz! Zudem waren die hauchdünnen Kugeln leichter als Äpfel und damit unkomplizierter in den Baum zu hängen, und sie waren Jahr für Jahr wiederverwendbar, soweit sie nicht bei ungeschickter Handhabung zerbrachen.

Was macht die Gurke im Christbaum?

Heute glänzt im Christbaum auch so manches bizarre Motiv, die amerikanische Gewürzgurke zum Beispiel, die dem Finder ein zusätzliches Geschenk bescheren soll oder ihm erlaubt, das erste Geschenk auszupacken. Es gibt auch den Steinpilz, das Käsestück oder das Mini-Champagnerfläschchen, um nur einige zu erwähnen. Aber auch das kurioseste Motiv hat mit dem Ursprung der Christbaumkugel und ihren Vorläufern etwas gemeinsam: das Licht der Kerzen durch die Spiegelung in der Oberfläche zu vermehren.