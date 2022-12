Adventskalender: Die Wärme treibt das "Laufengele" an

Die Weihnachtspyramide ist eigentlich ein Symbol aus dem Erzgebirge. Sie hat es aber auch in der Region zu beträchtlicher Beliebtheit gebracht.

Eigentlich ist die Weihnachtspyramide ein Symbol aus dem Erzgebirge; in den vergangenen Jahrzehnten hat sie es aber auch in Schwaben zu beträchtlicher Beliebtheit gebracht, und manche nennen die über ein Flügelrad durch die aufsteigende Wärme von Teelichtern oder Kerzen angetriebenen Figuren der Pyramide liebevoll „Laufengele“.

Vorläufer dieses beleuchteten und beweglichen Weihnachtssymbols sind bis ins Mittelalter rückverfolgbar. So kunstvoll, wie sie im Erzgebirge gefertigt werden, etwa mit bis zu sechsstöckigen Aufbauten, waren die Vorläufer aber sicher nicht. Die Geschwindigkeit der karussellartig im Kreis laufenden Figuren kann sogar durch die Stellung der Flügel beeinflusst werden. Vor der seriellen Produktion der Pyramiden stellten im Erzgebirge Handwerker die filigranen Holzkunstwerke in Einzelanfertigung her, um sich im Winter Geld hinzuzuverdienen.

Die Sehnsucht der Menschen nach Licht in der Dunkelheit

Letztlich wurzeln die fein gearbeiteten Pyramiden in der Sehnsucht der Menschen, in der dunklen Jahreszeit und zum Beginn des neuen Jahres Unheil abzuwenden. Die ebenfalls im Erzgebirge produzierten und in der Advents- und Weihnachtszeit gern verwendeten Schwibbögen haben ebenfalls eine Lichtsymbolik: Sie sollten den Bergleuten im Erzgebirge einen sicheren Weg nach Hause zeigen.