Adventskalender: Ein Stab, der tausend Sterne sprüht

Früher gehörten Sternwerfer, auch Wunderkerzen genannt, einfach zu Weihnachten. Heute sind sie seltener geworden.

Sie sprühen Lichtfunken, sie sind nicht ganz ungefährlich und deshalb heute seltener geworden. Früher gehörten Sternwerfer, auch Wunderkerzen genannt, einfach zu Weihnachten – Vater hängte einige davon an die Zweige des Christbaumes und entzündete sie, ehe sich die Tür zur Bescherung öffnete. Für Kinder war das wie ein Traum aus einer anderen Welt, auch wenn man zuvor den Teppich schützend abdecken musste. Alles funkelte und glitzerte am Baum - für eine kurze Zeit, dann hingen nur noch die schwarzen und stinkenden Reste der Sternwerfer an den Zweigen.

Das älteste Wunderkerzenpatent ist über 100 Jahre alt

Doch, es gibt sie noch, die Wunderkerzen, die wohl nicht ausgeblasen werden können, die man ganz abbrennen lassen muss, während sie ihren blendend weißgelben Zauber versprühen. Sie gelten als Kleinstfeuerwerk, das man – kontrolliert – in der Hand halten und abfackeln kann. Ihr Prinzip ist eigentlich ganz einfach: Ein verkupferter Stahldraht trägt eine Brennschicht. Deren winzige Eisenteilchen lassen die sprühenden Funken entstehen, wenn sie mit Sauerstoff verbrennen. Wie Wunderkerzen erfunden wurden und wer sie als Erster fabrizierte, ist nicht klar. Das älteste gefundene Patent für ihre Herstellung stammt aus dem Jahr 1907, es heißt aber, dass Kallininkos von Heliopolis das "griechische Feuer" bereits im Jahr 670 erfunden habe, dessen Zusammensetzung Staatsgeheimnis war. Damals wurde die Erfindung allerdings zu kriegerischen Zwecken eingesetzt.