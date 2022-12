Adventskalender

07:00 Uhr

Adventskalender: Josef, der Mann mit der Laterne

Plus Das 24. Türchen öffnet sich und bringt Licht in die Dunkelheit: Josef, der Mann mit der Laterne.

Von Dagmar Hub

Ob in ganz modernen, oft farblich nicht gefassten Krippen oder in alten Krippen mit möglichst authentisch gestalteten Figuren, ob bei frömmelnden Szenen oder bei für Kinder eher stabil aus Holz gearbeiteten Figuren: Ganz häufig hält Josef eine Laterne in der Hand, deren Schein das göttliche Kind beleuchtet. Bastler schaffen es sogar, in die Laterne ein Mini-Lämpchen einzufügen und zu verdrahten, damit das Lichtlein tatsächlich schimmert.

