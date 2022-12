Adventskalender: Licht in Weihnachtsliedern

Licht wird da am intensivsten wahrgenommen, wo es dunkel ist - zum Beispiel im Ulmer Münster an Heiligabend, wo die Besucher einander Licht weitergeben.

Weihnachtslieder prägen unsere Vorstellung von der Geburt Christi durch die Bilder, die sie schaffen. "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" heißt ein beliebtes Weihnachtslied aus dem Jahr 1841, in Tirol singt man von der Nacht, die erleuchtet sei. Von "des Lichtleins hellglänzendem Strahl" erzählt das Lied "Ihr Kinderlein kommet" aus dem frühen 19. Jahrhundert, und dass das geborene Kind gar selbst leuchte "wie die Sonne", schildert "In dulci jubilo", das zu den ältesten heute noch gesungenen Weihnachtsliedern zählt und im 14. Jahrhundert entstand, während "Morgen, Kinder, wird's was geben" - Ende des 18. Jahrhunderts gedichtet – schon die Stube glänzen lässt "von der großen Lichterzahl".

Im Gottesdienst wird es zunehmend heller

Licht wird da am intensivsten wahrgenommen, wo es dunkel ist, symbolisch und ganz real. Das erlebt man zum Beispiel im Ulmer Münster, wenn am Abschluss eines Gottesdienstes an Heiligabend "Oh du fröhliche" samt Zimbelstern von der Orgel klingt und die Besucherinnen und Besucher einander das Licht weitergeben und einer seine Kerze an der des anderen entzündet, sodass es zunehmend heller wird in der Kirche. Bei der Krippenkurrende, wie sie traditionell auch heute am Samstag vor dem dritten Advent aufgeführt wird, symbolisiert sogar eine Kerze in der Krippe das neugeborene Kind.