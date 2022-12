Adventskalender: Lucia, die Lichtbringerin

Das Jahr 2022 war ein reichlich düsteres. Deshalb soll unser Adventskalender heuer etwas Licht bringen.

Der heutige 13. Dezember ist kirchlich der Gedanktag der in verschiedenen Konfessionen verehrten heiliggesprochenen Lucia von Syrakus, einer frühchristlichen Märtyrerin, die in Sizilien lebte und starb. Ihr Name kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet „die Leuchtende“. Lucia soll Christen in den Katakomben von Syrakus Essen gebracht haben; um die Hände frei zu haben zum Tragen, soll sie ein Licht auf dem Kopf getragen haben. Der Gedenktag Lucias, die gern mit einer Öllampe und anderen Attributen dargestellt wird, ist in vielen Ländern – besonders in Skandinavien – verbunden mit Lichtriten. Bekannt sind die schwedischen Lucia-Feiern, bei denen in weiße Gewänder gekleidete Kinder Reifen mit brennenden Kerzen auf dem Kopf tragen und singen. Die Kinder tragen das Licht, wohin sie auch kommen – in Schulen, Pflegeheime und an Arbeitsplätze. Das Lied „Santa Lucia“ allerdings stammt natürlich nicht aus Schweden, sondern aus Neapel. Die Feiern gehen inzwischen auch mit der Zeit: Oft sind die Lichter auf den Reifen heute LED-Leuchten.

Uralte Lichter-Traditionen auch in Bayern

Auf den Tag der heiligen Lucia beziehen sich auch in Bayern uralte Traditionen, bei denen auf dem Wasser schwimmende Lichter eine wesentliche Rolle spielen. Hintergrund ist ein Aussetzen von Licht in der Dunkelheit des tiefsten Winters als ein Zeichen der Hoffnung auf die Wende hin zum Hellen, zum Leben. In Fürstenfeldbruck zum Beispiel werden am 13. Dezember jedes Jahr ungefähr 200 vorher gesegnete Lichterhäuschen aus Pappe und Transparentpapier auf das Wasser der Amper gesetzt.