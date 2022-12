Adventskalender: Was das Sternenlicht sagt

Dem Sternenhimmel kommt im Alten Testament eine wichtige Rolle zu. Was dahintersteckt.

„Stern über Bethlehem“ heißt ein beliebtes Weihnachtslied, das der 2006 verstorbene Reuttier Kantor Alfred Hans Zoller 1964 komponiert hat. Dem Sternenhimmel kommt schon im Alten Testament eine wichtige Rolle zu, und ohne das Erzählmotiv vom Stern von Bethlehem, der den Weisen den Weg weist, wäre eine Weihnachtserzählung nicht komplett.

Es gibt etwa seit dem 2. Jahrhundert Theorien und Erkläransätze, welches Himmelsphänomen um die Zeit von Christi Geburt herum gemeint sein könnte. Auch wenn der Stern von Bethlehem oft (seit dem Auftreten des Halleyschen Kometen 1301) als Komet dargestellt wird – auf einen solchen dürfte sich die Erzählung nicht beziehen, denn Kometen galten in früheren Zeiten als Unheilsbringer.

Zwei Planeten kamen sich besonders nahe

In der Antike, besonders in Babylon, hatten Sternenkundige wichtige, einflussreiche Funktionen als Berater, weil man Himmelsphänomene als Hinweise auf besondere Ereignisse deutete. So könnten solchen Experten tatsächlich damals gerade auftretende besondere Planetenkonjunktionen aufgefallen sein – Jupiter und Saturn kamen einander im Jahr 7 vor Christi Geburt im Sternbild Fische besonders nahe, Jupiter, Venus (und der Mond) ein Jahr später. Jupiter galt babylonischen Sterndeutern als Königsstern, Saturn galt als Beschützer Israels, und das Sternbild Fische hätte in diesem Fall – im Westen stehend – nach Astronomiehistoriker-Sicht so gedeutet werden können, dass man die Geburt eines wichtigen Königs der Juden erwarten konnte.