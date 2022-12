Adventskalender

Adventskalender: Was Lichtmess mit Weihnachten zu tun hat

Plus Früher wurde der Christbaum bis zum 2. Februar stehen gelassen. Das hatte natürlich einen bestimmten Grund.

Von Dagmar Hub

Wenn am 2. Februar „Lichtmess“ gefeiert wird, ist Weihnachten lang vorbei. Die Christbäume sind entsorgt, die Weihnachtsdeko längst wieder in Schachteln verpackt und in Speicher oder Keller gelandet. Trotzdem hat der katholische Gedenktag, auch „Maria Lichtmess“ genannt, eine Menge mit Weihnachten zu tun, er steht am Ende des weihnachtlichen Festkreises. Deshalb war es früher üblich, den Christbaum bis zu diesem 2. Februar stehen zu lassen. Es gibt Familien, die das heute noch tun – doch dazu sollte der Baum nicht zu sehr nadeln.

