Adventskalender: Weihnachtsbesuch bei den Verstorbenen

Ein Grablicht an Weihnachten anzuzünden, ist eine Form des Gedenkens. Eine Möglichkeit, mit dem Verstorbenen in Kontakt zu treten und Trost zu finden.

Wer als Kind in einer Familie aufwächst, in der alle Großeltern und beide Elternteile noch leben, kennt es nicht. Wer in einer Familie aufwächst, in der der Friedhofsbesuch an Heiligabend vor der Bescherung zum traditionellen Ablauf gehört, weil man an verstorbene Angehörige denkt, der kennt die fast heimelig anmutenden Lichter und die kleinen Christbäume, die dann auf sehr vielen Gräbern die Dunkelheit erhellen. Häufig stehen die Kerzen – oder inzwischen auch LEDs – in Laternen mit Glasscheiben, um jeder Witterung und auch dem Schneefall zu widerstehen.

Der Gräberbesuch zu Weihnachten ist ein guter Brauch

Für viele Familien gehört der Besuch am Grab eines geliebten Angehörigen zu Weihnachten. Man hätte den verstorbenen Menschen gerade an diesem Abend gern dabei. Ein – meist rotes - Grablicht anzuzünden ist eine Form des Gedenkens, eine Form, den vermissten Verstorbenen gerade an Weihnachten auch innerlich in der Familie zu haben, mit ihm in Kontakt zu treten und Trost zu finden.

In manchen Dörfern ist es sogar heute noch Brauch, zu Weihnachten gemeinsam auf den Friedhof zu gehen und Tannenzweige auf die Gräber zu legen. In skandinavischen Ländern gibt es noch die Tradition, eine kleine Höhle in den Schnee auf dem Grab zu bauen und das Licht in diese Höhle zu stellen, damit der Wind der kalten Weihnachtsnacht es nicht auslöscht.