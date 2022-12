Adventskalender

07:00 Uhr

Adventskalender: Wenn es langsam wieder heller wird

Plus Am Tag der Wintersonnenwende geht es so ganz allmählich wieder aufwärts - und das wurde vor allem im Norden intensiv gefeiert

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Am 21. Dezember ist der Tag der Wintersonnenwende. Auch wenn es zunächst kaum merkbar ist – die Tage werden wieder länger. Ein klein wenig zumindest. Wenn man es ganz genau nimmt, passiert das ab 22.48 Uhr. Zur Wintersonnenwende haben Historiker eine interessante Beobachtung gemacht: Je nördlicher Menschen lebten, desto intensiver feierten sie früher den Wechsel zu den heller und länger werdenden Tagen, offenbar schon in der Steinzeit. Denn die Sonne bedeutete Leben, Neubeginn, Fruchtbarkeit. Auch in der Schöpfungsgeschichte trennt Gott am ersten Tag Licht und Dunkel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen