Adventskalender: Woher kommen überhaupt die Kerzen?

Es gibt sie schätzungsweise seit 5000 Jahren. Die Römer haben die Kerzen wohl erfunden.

Schätzungsweise seit 5000 Jahren gibt es Kerzen. Ein Docht aus Schilfrohr, als Papyrus, getaucht in Rinder- oder Schafstalg – so dürften die ersten Kerzen ausgesehen haben. Die Römer sollen es gewesen sein, die solche Dochte dann wiederholt in Talg oder flüssiges Bienenwachs tauchten, um dickere und damit länger haltbare Brennmittel herzustellen: Die ersten „richtigen“ Kerzen entstanden.

Genutzt wurden sie für verschiedene Zwecke – auch für religiöse Rituale. Auch im Christentum hat die Kerze eine starke Aussage: als Symbol des Lebens, als Symbol, dass Jesus Christus als Licht der Welt ins Dunkel kommt, werden sie gerade in der düsteren Jahreszeit gern angezündet.

Die Herkunft des Wortes "Kerze" ist ungeklärt

An Christbäumen gibt es Kerzen allerdings kaum noch: Man muss schon sehr umsichtig sein, wenn man sich die Freude echter Kerzen am Baum gönnt. Die feierliche, besinnliche Atmosphäre und die innere Wärme, die Kerzen schaffen, bringen LEDs jedoch nicht zustande.

Aber woher kommt eigentlich das Wort „Kerze“? Wirklich geklärt ist das nicht, vermutet wird eine Beziehung zum lateinischen Wort „charta“, das Schreibmaterial bedeutet. Es war ja auch Schreibmaterial, Papyrus, das – gerollt – zur Kerze wurde. Eine andere Theorie sieht einen Bezug zum lateinischen „cerare“, was „mit Wachs überziehen“ bedeutet. Das althochdeutsche Wort „karz“ für „Docht“ ist seit dem 8. Jahrhundert belegt.