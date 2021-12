Adventskalender Nr. 12

vor 16 Min.

Ein Gelage in der Krippe: Was es mit den Feiernden auf sich hat

Plus Da fressen und saufen zwei bürgerliche Gestalten nach Herzenslust aus vollen Körben und Flaschen – und das mitten in der Krippe. Was steckt dahinter?

Von Dagmar Hub

Manch einer hat Schwierigkeiten, diese Gestalten in einer Krippenlandschaft zu akzeptieren, die gerade in den berühmten neapolitanischen Krippen aber ihren unverrückbaren Platz haben: Da fressen und saufen zwei bürgerlich gekleidete Gestalten nach Herzenslust aus vollen Körben und Flaschen und sind vermutlich nicht mehr ganz nüchtern. An einem anderen Tisch wird gekartelt. An einem dritten Tisch sitzen Personen offenbar höheren Standes beim Festmahl, während im Hintergrund Lautenspieler für Unterhaltung sorgen. Die Tafel quillt über von gutem Essen. Das pralle Leben herrscht, Völlerei und derbes Vergnügen im Umfeld der Geburt Christi.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .