Adventskalender Nr. 16

vor 31 Min.

Das bedeuten Ochs und Esel in der Weihnachtskrippe

Plus Ochs und - weit verbreiteter - der Esel gehören in jede Weihnachtskrippe. Die Symbolik der Tieren wird ganz unterschiedlich gedeutet.

Von Dagmar Hub

In den allermeisten öffentlichen und privaten Weihnachtskrippen ruhen Ochs und Esel friedlich nebeneinander im Stroh und scheinen das neugeborene Kind mit ihrem Atem zu wärmen. Das romantisch-liebevolle Bild wäre in der Realität vermutlich nicht der Traum junger Mütter – im Krippenstall freut man sich aber am sanftmütigen Symbol.

