Adventskalender Nr. 17

vor 32 Min.

Warum in schwäbischen Krippen der Hieronymus am Rande sitzt

In der Krippe von Anton Bidell aus Illerberg, dem die Figur im Bild gehört, findet sich dieser Hieronymus.

Oft sitzt in Weihnachtskrippen eine Figur unbeteiligt am Rande. Was es mit dem Mann auf sich hat, der alles überblickt.

Von Dagmar Hub

In vielen schwäbischen Krippen gibt es eine Figur, die ganz am Rande zu sitzen scheint und irgendwie unbeteiligt wirkt. Meist wird sie als der alttestamentarische Prophet Jesaja bezeichnet, der unter den Propheten den Israeliten Frieden, Gerechtigkeit und die Geburt eines zukünftigen Messias prophezeit hatte. Er lebte mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt. Anton Bidell aus Illerberg, dem die Figur im Bild gehört, kennt seit seiner Kindheit auch die Bezeichnungen „der Eremit“ und „Hieronymus“ für jene Figur, die stets so platziert wird, dass sie die gesamte Szenerie überblicken kann, dass sie aber distanziert von jedem Geschehen und mit ernstem Gesicht in einer Höhle oder auf einem Hügel sitzt. Bidells Vater nannte die Figur „Hieronymus“, erinnert er sich – nach dem im vierten Jahrhundert geborenen Kirchenvater, der asketisch in einer Felsenhöhle bei Aleppo gelebt haben soll. Gern wird die am Geschehen um die Geburtsszene herum unbeteiligte Figur auch als Symbol dessen interpretiert, der die Krippenlandschaft gebaut und/oder die Figuren geschnitzt hat. Er nimmt damit Platz im Geschehen, ohne in irgendeiner Form beteiligt zu sein.

