Wenn Händler in den Krippen die Arbeit ruhen lassen sollten

Plus Von Teppich- bis Taubenhändlern: In vielen Weihnachtskrippen spielt sich das pralle orientalische Leben ab. Der Blick für das Besondere geht ihnen ab.

Es sind jene Details, die die im Süden Europas und die nach orientalischen Schauplätzen gestalteten Krippenszenerien lebendig machen: Hier versucht ein Teppichhändler, seine Produkte an den Mann zu bringen, dort ist ein Metzger mit dem Beil gerade dabei, den Rücken eines geschlachteten Tieres in verkaufsfähige Portionen zu zerhacken.