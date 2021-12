Adventskalender Nr. 22

Besondere Krippenfiguren: Sternsinger statt Sterndeuter

In manchen schwäbischen Krippen sind statt der Weisen aus dem Morgenland Sternsinger zu sehen, so wie diese Figuren hier.

Plus In manchen Krippen sind die Weisen aus dem Morgenland durch Sternsinger ersetzt worden. Wie kam es dazu?

Von Dagmar Hub

Vor manchen schwäbischen Krippen stehend reibt man sich verwundert die Augen: Nicht die Weisen aus dem Morgenland ziehen da zur Krippe, sondern Sternsinger. Kindlich und ganz und gar unköniglich gekleidet können sie sein wie diese Figuren. In manchen Krippen dagegen werden sie genau so dargestellt, wie Kinder und Jugendliche als Sternsinger verkleidet, um an Epiphanias, um den 6. Januar herum, von Haustür zu Haustür gehen.

