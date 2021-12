Adventskalender Nr. 23

vor 17 Min.

Der Gloria-Engel und sein Platz in der Weihnachtskrippe

Plus Lockiges Haar und große Flügel: Der Gloria-Engel ist fester Bestandteil vieler Weihnachtskrippen. Was er bedeutet.

Von Dagmar Hub

Engel spielen in der Weihnachtsgeschichte eine große Rolle. In der Weihnachtsgeschichte, wie sie der Evangelist Lukas erzählt, ist es ein Engel, der den Hirten als ersten Menschen die Geburt Jesu verkündet, wobei sich die Hirten sehr vor ihm fürchten. In Krippendarstellungen wurde daraus meist der "Gloria-Engel", der ein lateinischsprachiges Spruchband "Gloria in excelsis deo" ("Ehre sei Gott in der Höhe") trägt und mehr oder weniger niedlich, generell aber mit lockigem Haar und großen Flügeln dargestellt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .