Die Heilige Familie gehört in jede Weihnachtskrippe

Plus Maria, Josef und das Jesuskind sind in jeder Krippe zu finden. Dargestellt werden die Figuren aber ganz unterschiedlich.

Die Heilige Familie, Maria, Josef und das neugeborene Kind, identifiziert wahrscheinlich praktisch jeder als Kern einer Weihnachtskrippe. Die Darstellungen sind sehr unterschiedlich, gerade was die Figur des Josef angeht: Früher wurde er mehr oder weniger durchgehend als alter Mann dargestellt, mit leicht abgewandter Haltung und eine Laterne haltend. Diese volkstümliche Darstellung repräsentiert die Deutung, dass Maria bis zu ihrem Lebensende Jungfrau gewesen sei. Josefs Laterne beleuchtet das Kind, das die Gläubigen als Erlöser und als Licht der Welt erkennen sollen. Inzwischen gibt es auch ganz andere Darstellungen Josefs - als zugewandter Mann, voll Freude über die Geburt des Kindes.