Krippenfiguren: Drei Weise auf Reise

Plus In der Krippe treten sie erst auf, wenn Weihnachten schon vorbei ist. Unterwegs sind die Heiligen Drei Könige schon jetzt. Anfangs wurden sie anders genannt.

Von Dagmar Hub

Die Heiligen Drei Könige haben ihren Auftritt an der Krippe eigentlich erst, wenn der Abbau des Weihnachtsbaumes fast schon wieder ansteht: Der Dreikönigstag ist am 6. Januar. Dass sie in unserem Adventskalender früh auftreten, hängt damit zusammen, dass sie der Legende nach ja schon lange unterwegs sein mussten, um aus Mesopotamien oder Babylon – wo die Astronomie und Astrologie Wurzeln haben – nach Palästina zu gelangen. Das bekannte Bild der drei Könige ist Legende, im Matthäusevangelium - dem einzigen, das die "magoi", die Magier, erwähnt – werden weder Anzahl noch Herkunft, Aussehen, Alter oder Namen der Sterndeuter genannt. Zu Königen wurden sie erst in Erzählungen des frühen Mittelalters. Aus dieser Zeit stammen auch erste Erwähnungen von Namen.

