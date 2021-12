Warum sich Schafe und Lämmlein um die Krippe scharen

Plus Sie geben Wolle, sie stehen für Gemeinschaft und Zusammenhalt: Zu fast jeder Krippe gehören Schafe und Lämmer. Doch warum?

Sie sind die Randfiguren der Krippenlandschaft, sie sind dennoch wichtig, und sie sind selten alleine: Schafe und Lämmer sind die Tiere, die in der Bibel am häufigsten erwähnt werden – insgesamt 196-mal. Das Schaf wird im Alten Testament als kultisches Opfertier genützt, im Neuen Testament steht es symbolisch für den irrenden Menschen, den der gute Hirte sucht, indem er im biblischen Bild die Herde zurücklässt, um das gestrauchelte oder verirrte Schaf zu suchen. Und das Schaf wird zum Beispiel auf Taufbecken gern als Symbol für Christus benützt, als Opferlamm selbst.