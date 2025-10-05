Ufersausen in Pfaffenhofen knackt einige Rekorde

Beim Ufersausen, dem alljährlichen Spendenlauf in Pfaffenhofen, wurde wieder kräftig gesaust – oder gemütlich getrabt oder einfach nur spaziert. Angesichts des herrlichen Herbstwetters am Freitag kamen so viele, dass die Rekorde nur so purzelten. Von 1138 registrierten Läufern sind tatsächlich 1030 auf die rund 2,3 Kilometer lange Strecke gegangen. So viele waren es noch nie. Im Vorjahr liefen 872 die Runde, allerdings bei ziemlich miesem Wetter.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89284 Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spendenlauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis