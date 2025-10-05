Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Älteste Läuferin ist 92 Jahre alt: Ufersausen in Pfaffenhofen knackt einige Rekorde

Mit Bildergalerie

Ufersausen in Pfaffenhofen knackt einige Rekorde

So viele Läufer wie noch nie haben beim Spendenlauf mitgemacht, und das bis ins hohe Alter. Bei bestem Herbstwetter wurde die Veranstaltung zu einer Art Volksfest.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Der Start ist erfolgt: Die Kinder und Jugendlichen ganz vorne stürmen los.
    Der Start ist erfolgt: Die Kinder und Jugendlichen ganz vorne stürmen los. Foto: Stefan Kümmritz

    Beim Ufersausen, dem alljährlichen Spendenlauf in Pfaffenhofen, wurde wieder kräftig gesaust – oder gemütlich getrabt oder einfach nur spaziert. Angesichts des herrlichen Herbstwetters am Freitag kamen so viele, dass die Rekorde nur so purzelten. Von 1138 registrierten Läufern sind tatsächlich 1030 auf die rund 2,3 Kilometer lange Strecke gegangen. So viele waren es noch nie. Im Vorjahr liefen 872 die Runde, allerdings bei ziemlich miesem Wetter.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden