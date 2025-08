Ärger um neue Parkordnung vor Kindergarten in Pfuhl: Stadt unterläuft „kleiner Fehler“

Marianne Ebigt kann es nicht verstehen. Seit 42 Jahren wohnt sie in der Edith-Stein-Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl im Bereich der dortigen Wendeplatte. Noch nie habe es in dieser Zeit Probleme mit der Parksituation gegeben. Kürzlich aber seien Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm angerückt. Sie stellten neue Schilder auf und brachten neue Markierungen auf dem Asphalt an. Eine „irrsinnige Maßnahme“, meint Ebigt. Auch im benachbarten Kindergarten stößt die Änderung auf wenig Begeisterung. Die Stadt Neu-Ulm räumtauf Nachfrage unserer Redaktion einen „kleinen Fehler“ ein.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis