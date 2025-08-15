Aggressiver Besucher schlägt Polizistin in der Donauklinik ins Gesicht

Bei einem Vorfall in der Donauklinik sind eine Polizistin und ein Mann am Donnerstag leicht verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr hatte die Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Mitteilung über einen aggressiven Besucher in dem Krankenhaus erhalten. Laut Polizei forderten die Beamten den Mann nach Rücksprache mit dem Klinikpersonal mehrfach auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Weil er dem nicht nachkam, wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Polizistin wird in der Donauklinik in Neu-Ulm durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt

Erst nach weiteren Aufforderungen verließ der Mann die Klinik und zeigte hierbei weiterhin ein verbal äußerst aggressives Verhalten, so die Polizei. Außerdem kündigte er an, dass er wieder in die Klinik gehen werde, weswegen eine weitere Streifenbesatzung zur Unterstützung hinzugezogen wurde. Da sich der Mann nicht entfernen wollte, wurde der Platzverweis zwangsweise durchgesetzt. Nach Angaben der Polizei wurde eine Beamtin durch einen Schlag ins Gesicht verletzt, bevor der Mann zu Boden gebracht und dort gefesselt werden konnte. Anschließend wurde er auf die hiesige Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)