Explosion auf A8-Parkplatz: Lkw-Brand sorgt für Sperrung und Stau

Ein brennender Lkw hat am Mittwochnachmittag zu einer Vollsperrung samt Stau auf der A8 in Richtung Stuttgart geführt. Der Fahrer des Lasters wurde schwer verletzt. Laut Polizei war es auch zu einer Explosion gekommen.

Nach Behördenangaben stand der ausländische Sattelzug gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz Urweltfunde bei Aichelberg. An dem Laster brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Die Flammen griffen von der Fahrerkabine auf den Sattelauflieger über. Der war den polizeilichen Erkenntnissen zufolge unbeladen.

Der aus dem Ausland stammende Fahrer, zum Alter lagen zunächst keine Angaben vor, wurde schwer verletzt. Er konnte selbst noch aus dem Führerhaus klettern, nachdem es dort zu einer Explosion gekommen war. Zeugen leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug samt Auflieger. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte war der Brand um 15.45 Uhr gelöscht. Die Zugmaschine brannte vollständig aus. Auch der Tankauflieger wurde erheblich beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei Mühlhausen auf rund 150.000 Euro geschätzt. Weitere unbeteiligte Personen auf dem Parkplatz oder geparkte Fahrzeuge kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Durch die Einsatzmaßnahmen bildete sich ein erheblicher Rückstau für den Verkehr bis zur „Grünbrücke“. Der Verkehr konnte wegen der starken Rauchentwicklung in Richtung Stuttgart nicht mehr ungehindert fließen und wurde an der Anschlussstelle Aichelberg ausgeleitet. Um 15.45 Uhr, nach Beendigung der Löscharbeiten, konnte der Verkehr auf der A8 in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden. Der Parkplatz war danach noch für die weiteren Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt. (AZ)