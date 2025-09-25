Aktion zur Müllvermeidung auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt

Am Samstag, 27. September, lädt die Stadt Neu-Ulm von 9 bis 12 Uhr zum Aktionstag „Müllvermeidung“ auf dem Wochenmarkt am Petrusplatz ein. Die städtische Abfallwirtschaft informiert Besucherinnen und Besucher über einfache Möglichkeiten, Müll im Alltag zu reduzieren und Abfälle korrekt zu trennen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermeidung von Verpackungsmüll beim Einkauf. Praktische Tipps, wie etwa die Nutzung von Mehrwegbehältern oder eigenen Stoffbeuteln, werden anschaulich erklärt. Die Stadt Neu-Ulm unterstützt die Aktion mit der kostenlosen Ausgabe eigens gestalteter Stoffbeutel.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist bei der Aktion in Neu-Ulm vor Ort

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger wird die Veranstaltung von 10.30 bis 11.30 Uhr persönlich begleiten und steht für Gespräche zur Verfügung. Denn sie ist sich sicher: „Jeder kann im Alltag etwas für die Umwelt tun – und der Wochenmarkt ist ein guter Startpunkt“. (AZ)