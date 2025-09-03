Herausgerissene Fahrradständer: So reagiert die Stadt Ulm auf die Aktion und die Vorwürfe

Eine Gruppe von Aktivisten, die sich „Ulmer Anti-Verdrängungskomitee“ nennt, hat die Fahrradständer unter der Ulmer Eisenbahnbrücke entfernt, wo bis vor Kurzem noch Obdachlose lebten. Die Stadt Ulm hatte nach der Räumung des Lagers dort nach eigenen Angaben acht Fahrradständer installiert – „zur Verhinderung des erneuten Niederlassens von Personen an dieser Örtlichkeit“, so die Polizei. Wie reagiert die Stadtverwaltung auf die nun geschehene Tat?
Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden