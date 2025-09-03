Icon Menü
Aktivisten reißen Fahrradständer unter Ulmer Brücke ab: Jetzt reagiert die Stadt Ulm auf die Vorwürfe

Ulm

Herausgerissene Fahrradständer: So reagiert die Stadt Ulm auf die Aktion und die Vorwürfe

Aktivisten haben die Ständer unter der Eisenbahnbrücke entfernt, wo zuvor Obdachlose gelebt haben. Im Netz wird das kontrovers diskutiert. Jetzt äußert sich die Stadt.
Von Dominik Prandl
    Nach der Tat der Aktivisten steht nur noch ein Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke an der Donau.
    Nach der Tat der Aktivisten steht nur noch ein Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke an der Donau. Foto: Dominik Prandl

    Eine Gruppe von Aktivisten, die sich „Ulmer Anti-Verdrängungskomitee“ nennt, hat die Fahrradständer unter der Ulmer Eisenbahnbrücke entfernt, wo bis vor Kurzem noch Obdachlose lebten. Die Stadt Ulm hatte nach der Räumung des Lagers dort nach eigenen Angaben acht Fahrradständer installiert – „zur Verhinderung des erneuten Niederlassens von Personen an dieser Örtlichkeit“, so die Polizei. Wie reagiert die Stadtverwaltung auf die nun geschehene Tat?

