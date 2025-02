Volle Hallen sind nichts Neues für Alain Frei. Auf seinem Tourplakat klebt der Ausverkauft-Sticker fast neben jedem Termin für die kommenden vier Monate – nur in Düsseldorf gibt es noch „wenige Karten“. Dieses Wochenende spielte er gleich zweimal in der Roxy-Werkhalle. Die Tickets waren auch hier restlos vergriffen. Aber was ist das Erfolgsrezept des Schweizer Comedians?

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Comedian Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Düsseldorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis