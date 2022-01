29-Jährige nach Unfall in Schnürpflingen verletzt: Auto überschlägt sich mehrfach

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war total kaputt.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 8.30 Uhr. Die 29-Jährige fuhr auf der Verbindungsstraße von Beuren in Richtung Schnürpflingen. Dabei habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren und kam nach rechts von der Straße ab, so die Polizei. Dort überschlug sich das Auto mehrfach. Mit leichten Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Seat war total kaputt und musste geborgen werden. (AZ)