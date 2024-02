30.000 Euro Brand-Schaden in "Alter Schule": Löste eine Shisha das Feuer aus?

In Ehingen kam es am Mittwochmorgen in der "Alten Schule" zu einem Brand. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache.

In Ehingen hat in den frühen Morgenstunden am Aschermittwoch im Ortsteil Nasgenstadt ein Haus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, soll es sich dabei um das Jugendhaus in der Kapellenstraße gehandelt haben, das auch als "Alte Schule" bekannt ist. In einem Badezimmer im ersten Stock sollen Flammen ausgebrochen sein. Die Feuerwehr rückte gegen 6.15 Uhr mit einem Großaufgebot an und konnte einen Großbrand verhindern. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert. Die Polizei Ehingen habe die Ermittlungen sofort aufgenommen: Was hat den Brand im Badezimmer ausgelöst?

Brand bei "Alte Schule" in Ehingen: Eine Shisha könnte Auslöser sein

Wie die Polizei Ulm berichtet, prüfen die Ermittler, ob es womöglich durch eine "unsachgemäß" entsorgte Shisha zum Brand kam. In dem Zusammenhang gibt es einen Hinweis: Wenige Stunden vor dem Brand, gegen 1 Uhr, sollen in der Alten Schule Personen gewesen sein. (AZ)