600 Staubsaugroboter aus Laster auf A8-Rastplatz gestohlen

Unbekannte haben auf einem Rastplatz bei Nellingen Beute gemacht. Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf etwa 300.000 Euro. Der Fahrer soll nichts bemerkt haben.

600 Staubsaugroboter sind aus einem Lkw auf einem A8-Rastplatz bei Nellingen im Alb-Donau-Kreis gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, beläuft sich der Beuteschaden auf etwa 300.000 Euro.

Demnach stellte der 50-jährige Fahrer des Lasters seinen Sattelzug Freitagmittag an der Tank- und Rastanlage in Aichen ab. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, sollen dann Unbekannte an zwei Stellen die Plane am Auflieger aufgeschlitzt und im Anschluss den Auflieger geöffnet haben. Daraus entwendeten sie über 600 einzeln verpackte Staubsaugroboter im Wert von etwa 300.000 Euro. Der Fahrer bekam wohl von dem Diebstahl nichts mit.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, denen im oben genannten Zeitraum eine ungewöhnliche Verladetätigkeit mit einem oder mehreren Fahrzeugen auf dem Rastplatz aufgefallen ist. Der Sattelzug stand im nord-östlichen Bereich der Rastanlage. Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl von mehreren Personen durchgeführt wurde. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 07335/96260 entgegen. (AZ)