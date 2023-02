Feuerwehreinsatz in Öllingen: 100 Strohballen gehen in Flammen auf

Ein Schaden von 30.000 Euro ist bei einem Brand in Öllingen entstanden. Die Feuerwehren waren mit 35 Kräften im Einsatz.

Ein Strohunterstand ist am Freitagmorgen in Öllingen (Alb-Donau-Kreis) in Brand geraten. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 6.40 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer auf dem Gelände in der Bergstraße und alarmierte die Feuerwehr. Rund 100 Ballen seien an dem Unterstand gelagert gewesen. Der Brand war zwar schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten wegen Glutnestern dennoch bis gegen 9 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren aus Öllingen, Setzingen und Nerenstetten waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)