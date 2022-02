Handgarante am Bahnhof Beimerstetten gefunden: Polizei evakuiert Wohnhaus

Am Bahnhof Beimerstetten macht ein Techniker der Deutschen Bahn eine gefährliche Entdeckung. Ein Wohnhaus wird evakuiert.

Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag am Bahnhof in Beimerstetten aufgefunden worden. Das berichtet die Bundespolizei.

Ein Techniker der Deutschen Bahn habe bei Bauarbeiten am Bahnhof die Handgranate neben den Gleisen in einem Graben festgestellt. Gegen 11.45 Uhr informierte der Mitarbeiter das Bundespolizeirevier in Ulm darüber. Der Bereich um den Fundort wurde gesperrt. Ein Wohnhaus, das sind ich der Nähe befand, wurde evakuiert.

Die Handgranate, ein amerikanisches Modell aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, konnte schließlich durch Spezialkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersucht, gesichert und anschließend an einen Verwahrort verbracht werden. Durch den Einsatz seien keine Personen- oder Sachschäden entstanden, so die Bundespolizei. (AZ)