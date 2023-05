Höhlen im Lonetal sind hinter neuen Gittern

Der auf der Welterbeliste stehende Fundort des weltberühmten Löwenmenschen wird jetzt besser geschützt. Das war kein Luxus.

Bei Ausgrabungen in den 30er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde in der Stadelhöhle der weltweit bekannte Löwenmensch gefunden. Er ist etwa 40.000 Jahre alt und in seine Ex-Heimat wurde jetzt investiert.

Der Forstbezirk Ulmer Alb hat die Absperrgitter an der Stadel- und Bärenhöhle am Hohlenstein erneuert. Kein Luxus: Die alten Gitter aus den 1960er-Jahren waren laut der Behörde korrodiert und durch Einbrüche stark beschädigt. Ein Schutz der wichtigen Fundstätte sei kaum mehr gegeben gewesen. Der Einbau der neuen Gitter war eng mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Zum Schutz der dort überwinternden Fledermäuse wurden die Arbeiten erst nach deren Ausflug begonnen.

Der Löwenmensch steht im Museum Ulm. Foto: Alexander Kaya

Gitter für den Fundort des Löwenmenschen

Die neuen Gitter wurden durch eine regionale Schlosserei vor Ort montiert und zusammengeschweißt. Es wurde besonderer Wert auf eine hohe Einbruchshemmung gelegt. Die Gitter sind so konstruiert, dass sie von den dort überwinternden Fledermäusen erkannt und durchflogen werden können. die Kosten: 30.000 Euro.

Unesco-Welterbestätte mit Sorgenfalten

Geld, das knapp ist, rund um die "Wiege der Kunst". Drei Höhlen des Lonetals stehen neben drei weiteren im Achtal durch die Funde von Artefakten aus der steinzeitlichen Phase des Aurignacien auf der Unesco-Welterbeliste. Der Archäopark in Niederstotzingen, eine Art Themenpark samt Eiszeitkunst-Originalfunde aus Mammutelfenbein, war ein Anziehungspunkt in der Region, musste aber wegen Geldmangel geschlossen werden. (AZ)