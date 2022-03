Mobilen Blitzer zerstört: Aufgebohrt und Bauschaum hinein gefüllt

Im Alb-Donau-Kreis hatte wohl jemand keine Lust mehr auf Knöllchen: Ein mobiler Blitzer wurde lahm gelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

Da hatte wohl jemand offensichtlich genug von Knöllchen: Ein bislang Unbekannter hat am Samstag einen mobilen Blitzer in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz vor 19 Uhr habe der Unbekannte nach Ermittlerangaben ein Loch in den Blitzer in der Ulmer Straße gebohrt. Nachdem er Gläser zerschlagen hatte, leitete er Bauschaum in den Innenraum. Die genaue Höhe des Sachschadens soll nun Teil der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ehingen sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 07391/5880 bei der Polizei in Ehingen zu melden. (AZ)