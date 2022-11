Polizei baut beim Abbiegen Unfall

Normalerweise kümmern sich Polizeistreifen um die Unfälle anderer. Jetzt war eine selbst betroffen.

Am Samstagmorgen gegen 11 Uhr war eine Polizeistreife auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer hatte das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet. Die Streife bog in der Oberdischinger Straße in Ringingen nach links in Richtung Oberdischingen ab. Dabei war der Fahrer offensichtlich zu schnell. Er kam mit den rechten Reifen auf das Bankett und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Streifenwagen kam auf der Fahrbahn zum Stehen, war aber nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro am Streifenwagen und in Höhe von 300 Euro am Verkehrszeichen. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, blieben die verunfallten Kollegen unverletzt. (AZ)