Unfall in Griesingen: 17-jähriger Motorradfahrer wird schwer verletzt

In Griesingen, südlich von Ehingen, kommt es zu einem schweren Unfall. Ein 17-Jähriger muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Griesingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war er mit einem Auto zusammengestoßen.

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Auto in der Panoramastraße in Richtung Ortsende. Er bog nach links in die Straße Kapellenberg ab. Dabei soll er laut Polizei den 17-Jährigen mit seinem Kraftrad übersehen haben, der Vorfahrt gehabt hätte.

Der 17-Jährige konnte nicht mehr anhalten und fuhr in das Auto. Er flog über die Motorhaube des Hyundai. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro. (AZ)