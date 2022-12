Verwahrloste Hunde aufgefunden: Tierhalter muss mit Strafe rechnen

20 Hunde in bemitleidenswertem Zustand wurden aus einem Haus in Schlüpfringen befreit. Zwei Hundewelpen lagen tot in einer Mülltonne.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben drei Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 20 verwahrloste Hunde im Haus eines Tierhalters in der Gemeinde Schnürpflingen entdeckt. Laut Landratsamt mangelte es den Tieren an ausreichender Ernährung, Pflege und tierärztlicher Betreuung. Zudem entdeckten die Fachfrauen in einer Mülltonne auf dem Grundstück zwei tote Hundewelpen.

Eine Amtsärztin schilderte den Vorgang: "Der Tierhalter war offensichtlich mit der Situation schon länger überfordert. Wir verständigten das Tierheim Ulm und trafen die Vorbereitungen, um die Hunde schnellstmöglich anderweitig unterzubringen." Am nächsten Tag seien die Hunde ins Tierheim gebracht worden, um sie untersuchen und gesund pflegen zu lassen.

Tierhalter aus Schnürpflingen leidet wohl an "Animal Hoarding"

Den Tierhalter erwarten hierfür rechtliche Konsequenzen. Wie hoch die Strafe ausfallen werde, sei von den Ergebnissen der laufenden Untersuchung abhängig, so die Amtstierärztin. Das Landratsamt geht von einem Fall des sogenannten "Animal Hoarding" aus, also der krankhaften Sucht, Tiere zu sammeln. "Typisch für solche Fälle ist, dass die Halterinnen und Halter nicht erkennen, wie schlecht es den Tieren in ihrer Obhut geht. Auch von außen kommt oft erst spät Hilfe, da Tierhorterinnen und -horter ihre Tiere in der Regel in ihre Wohnungen, Häuser oder Ställe so einschließen, dass die Tiere niemals nach draußen kommen und niemand anders die Tiere sieht", beschreibt die Tierärztin das Krankheitsbild. (AZ)