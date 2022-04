Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Allmendingen: B492 voll gesperrt

Zwischen Allmendingen und Schelklingen krachen zwei Autos frontal zusammen. Ein 23-Jähriger wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B492 bei Allmendingen im Alb-Donau-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Verletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der Bundesstraße von Allmendingen in Richtung Schelklingen. In einer Linkskurve verlor der 23-Jährige nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Skoda, der noch versuchte auszuweichen, was jedoch misslang.

Unfall zwischen Schelklingen und Allmendingen: Hubschrauber im Einsatz

Die Autos stießen frontal zusammen. Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher musste aus dem Auto geborgen werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. (AZ)