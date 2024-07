Tödlicher Unfall auf B297: 22-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kolission mit Auto

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag bei Albershausen (Landkreis Göppingen) ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.45 Uhr auf der B297. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 22-Jährige mit seiner Suzuki auf der Bundesstraße von Albershausen in Richtung Schlierbach. Aus Richtung Hattenhofen kam ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes und fuhr auf die bevorrechtigte B297 ein.

Beide Unfallbeteiligten bremsten wohl noch. Dennoch kam es zu einer Kollision und der 22-Jährige stürzte von seinem Motorrad. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle. Zum genauen Hergang ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten an. Die B297 war an der Unfallstelle gegen 12.50 Uhr noch voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch bestehen bleibt, kann nicht gesagt werden.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden. (AZ)