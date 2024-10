Alfonso Plummer von Ratiopharm Ulm macht es mit links

Wenn der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga gegen den Spitzenreiter der italienischen Lega A spielt, dann trifft Bayern München auf Mailand? Oder Alba Berlin auf Bologna? Beides ist falsch. Die Paarung heißt Ulm gegen Aquila Trento, ausgetragen wird sie am Mittwoch um 19 Uhr im Rahmen des Eurocups in der Ratiopharm-Arena. Für die Ulmer geht es dann auch darum, sich für die letzten und eher peinlichen Ergebnisse in diesem Wettbewerb zu rehabilitieren. Gegen Gran Canaria (78:125) und Besiktas Istanbul (74:107) kam der Bundesligist brutal unter die Räder, wobei die Klatschen natürlich auch den Strapazen des Auswärts-Marathons mit sechs Spielen in fünf Ländern innerhalb von 15 Tagen geschuldet waren. Trainer Ty Harrelson gesteht ein: „Wir sind nicht immer so aufgetreten, wie wir uns das vorgestellt haben.“

Ratiopharm Ulm spielt gegen Trento

Aber jetzt dürfen die Ulmer ja wieder in ihrem Wohnzimmer spielen und das gleich dreimal hintereinander. Harrelson kriegt wieder ein bisschen mehr Schlaf, sein Dreierspezialist Alfonso Plummer genießt das Wiedersehen mit „den besten Fans der Liga“. Gemeinsam mit denen haben er und seine Teamkollegen schon am Samstag den 85:76-Sieg gegen Vechta gefeiert, nach Trento steht dann am kommenden Samstag (20 Uhr) gegen Hamburg in der Bundesliga ein weiteres Heimspiel auf dem Programm.

Also noch zwei lösbare Aufgaben, aber sicher keine Selbstläufer. Trento hat zum Beispiel am vergangenen Mittwoch im Eurocup mit dem 79:73-Heimsieg gegen den Titelanwärter Hapoel Tel Aviv mit dem Ulmer Meisterhelden Bruno Caboclo bewiesen, dass die Tabellenführung in Italien kein Zufall ist.

Es wird in beiden Spielen auch wieder auf Alfonso Plummer ankommen. Der Linkshänder aus Puerto Rico hat in der Bundesliga noch nie zur Startformation von Ratiopharm Ulm gehört. Sein Trainer sagt: „Es ist wichtig, dass ich jemanden von der Bank bringen kann, der sofort Einfluss aufs Spiel nimmt.“ So wie gegen Vechta. Plummer kam viereinhalb Minuten vor dem Ende des ersten Viertels aufs Feld. Genug Zeit für ihn, um noch in diesem Spielabschnitt drei Dreier zu werfen. Einen vierten legte er gleich zu Beginn des zweiten Viertels nach. Der Mann, der zu den Top-Fünf der Dreierschützen in der Basketball-Bundesliga gehört, hat also maßgeblichen und entscheidenden Einfluss auf das Spiel genommen. Nach dem Geheimnis hinter seiner Treffsicherheit gefragt sagt Plummer das, was brave Profis halt so sagen: Wichtig ist die Teamchemie und wichtig ist das Vertrauen des Trainers.

Ratiopharm Ulm richtet ein ANGT-Turnier aus

Einen weiteren wichtigen Erfolg hat Ratiopharm Ulm hinter den Kulissen gefeiert: Der Bundesligist darf vom 7. bis zum 9. Februar des kommenden Jahres am Orange-Campus eine der Vorrundenveranstaltungen des „Adidas next Generation“-Turniers (ANGT) ausrichten. Geschäftsführer Thomas Stoll sagt dazu: „Diese Turniere sind das Nonplusultra im europäischen Jugendbasketball.“ Teilnehmer sind in der Regel die Nachwuchsteams der Euroleague-Teilnehmer – und eben die U18 von Ratiopharm Ulm, die sich im vergangenen Jahr sogar für das Finalturnier in Berlin qualifiziert hat.